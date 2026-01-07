Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz
Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız. Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak kadro AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"