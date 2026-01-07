BIST 12.113
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz

Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız. Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak kadro AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

ÖNCEKİ HABERLER
Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler
Bakan Uraloğlu açıkladı! Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu
Alarko Holding'ten düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki kararlar
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
3 isim AK Parti'ye geçiyor! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki
YSK Başkanı Yener'den, Bahçeli'ye ziyaret
Cengiz Ünder'den Beşiktaş açıklaması
Altın alımında yeni dönem! Artık kuyumcudan nakit parayla altın alınamayacak
2 vekilden AK Parti'ye geçiş öncesi "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt geldi
Katil İsrail, ateşkese rağmen, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor
7 kez motor arızası verdi! Yargıtay'dan o otomobil için "gizli ayıp" kararı
