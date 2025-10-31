BIST 10.966
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "TRT World Forum"unda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "TRT World Forum"unda konuşuyor.Erdoğan şunları kaydetti:

"Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yer kürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor.

İSRAİL NASIL MASUM OLUYOR?

Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor?

İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor?

Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı.

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.

İSRAİL BAHANE ARIYOR

Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor.

İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor.

Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.

