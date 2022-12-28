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Cumhurbaşkanı Erdoğan:Beyin göçünü tersine çeviriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesi... Gençlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasını desteklediğimizi isterim.

-Beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Ülkemize dönen 190 üst düzey araştırmacıdan 9'u projelerini tamamladı. Sayıları ve etkinlikleri giderek artan araştırma geliştirme laboratuvarı da beyin göçünde önemli  rol oynuyor. Teknoparklarımızda on binlerce proje yürütülüyor. Geniş alanda başarılı çalışmalar sürüyor. 

-Bizim üreten insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Biz dönem dünya çapındaki bilim insanları bizim coğrafyamızdan çıkıyordu. İcatları ile tarihin yönünü değiştirdiler. Bilim ve teknoloji çalışmalarında durgunluk dönemi yaşandı. Bilim ve teknoloji çalışmalarında şahlanışa geçiyoruz. Teknofest kuşağına güveniyoruz. 

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