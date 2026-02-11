BIST 13.804
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.162,54
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Giyim tarzı nedeniyle sözlü saldırılara maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş de toplantıda yer aldı. Erdoğan Güneş'e yönelik saldırıları lanetledi.

Erdoğan, "Milletten aldığı yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiye; "Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır" diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum." dedi. Erdoğan, yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadıklarını ve yummayacaklarını ifade etti.

"Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeç"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfürlü mesajlar gönderen Özgür Özel'e de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama 'CHP'de gelen gideni aratır' gerçeği asla ve asla değişmiyor. Üslup sorunu var sanıyorduk ama sorun bizatihi üslubuymuş. Beyefendi günlük hayatta seviyesiz kelimeleri kullanıyormuş. Ne kendisini ne CHP'yi yönetebiliyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlara da sabır versin." şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir
Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir
Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!
Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
Halk TV'de İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci karşı karşıya geldi! Konu Özgür Özel'in küfürlü mesajları
Halk TV'de İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci karşı karşıya geldi! Konu Özgür Özel'in küfürlü mesajları
Bakan Kurum paylaştı! Ödemişli Cavit amcanın artık yüzü gülüyor
Bakan Kurum paylaştı! Ödemişli Cavit amcanın artık yüzü gülüyor
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor!
Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor!
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı