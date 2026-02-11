Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Giyim tarzı nedeniyle sözlü saldırılara maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş de toplantıda yer aldı. Erdoğan Güneş'e yönelik saldırıları lanetledi.

Erdoğan, "Milletten aldığı yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiye; "Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır" diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum." dedi. Erdoğan, yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadıklarını ve yummayacaklarını ifade etti.

"Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeç"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfürlü mesajlar gönderen Özgür Özel'e de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama 'CHP'de gelen gideni aratır' gerçeği asla ve asla değişmiyor. Üslup sorunu var sanıyorduk ama sorun bizatihi üslubuymuş. Beyefendi günlük hayatta seviyesiz kelimeleri kullanıyormuş. Ne kendisini ne CHP'yi yönetebiliyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlara da sabır versin." şeklinde konuştu.