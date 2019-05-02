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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar evlilik dışı ilişkiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar evlilik dışı ilişkiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Aile Şurası'nda yaptığı konuşmada "Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır.

Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.

Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum

Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler. Değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı. Ben bu milletin bir evladı olarak bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir.

Sosyal medya uyarısı

Teknoloji bir taraftan hayatı kolaylaştırırken bir taraftan bünyemizde çözülmelere sebebiyet veriyor. Yeni dönemin en büyük mağduru aile kurumu. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aile değerlerimizde ciddi erezyon yaşanıyor. Mahrem alan kavramı anlamını yitiriyor. Bu yeni dönem çekirdek aileyi çözüyor, yıkıyor. Sadece ülkemize mahsus bir sorun değil. Aile kurumu kültürlerden ve toplumlardan bağımsız olarak tüm dünyada güç kaybetmektedir. Batılı ülkelerde aile kavramının içini boşalıyor. 

Medya organlarımız, kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir.

Çarpık ilişkiler özendiriliyor

Biz elimizden telefonu, tableti, karşımızdaki televizyonu şöyle bir yana bırakıp aile fertleriyle daha çok hemhal olmazsak çocuklarımızın iletişim obezi haline dönüşmesini engelleyemeyiz.

Reyting kaygısıyla televizyon dizilerinde ve sosyal medyada çarpık ilişkiler özendiriliyorsa, şiddet teşvik ediliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur.

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