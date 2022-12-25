Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Erzurum'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Pazara kadar değil ha! Sevgi neydi? Maşallah. Buradan Dadaşlar diyarı Erzurum'u selamlıyorum. Hayallerinin peşinden giden tüm gençlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 1 buçuk yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesile ile bir kez daha az önce açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün resmi rakamları aldım, dediler ki 100 bin. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını ne zaman yapacağız? Seçimin akşamı yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...