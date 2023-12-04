Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katılıyor. Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katılıyor. Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor...

7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarına rağmen vatanına sahip çıkan Gazze'li kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. İsrail'in saldırılarına direnen Gazze'yi selamlıyorum.

İşgal edilmiş Filistin toprakları için sergileyeceğimiz işbirliği çok önemli. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarında 16 binin üzerinde Filistinli şehit oldu. 36 bin kişi yaralandı. Ölen her 3 kişiden 2'si çocuk, bebek ve kadınlardan oluşuyor.

İsrail'in saldırıları 1 Aralık'tan beri yeniden başladı. 16 binin üzerinde şehit verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'de şehit edilen 3 kişiden 2'sini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor.

"Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor"

Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Şahit olduklarımız batılı demokrasilerden küresel şirketlere birçok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi.

"BM kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı"

BM kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyu ile kabul edilen karar kıymetli adımdı. Yapısı nedeniyle kadük kaldı. Akan kanın durmasında tesirli olamadı. Bu tablo bile 2 milyarlık Müslüman alemi olarak nasıl bir cendereye sıkıştırıldığımızı gösteriyor. Bir tarafta kan akmasın diyen 121 ülke diğer tarafta İsrail'e açık çek veren 3-5 ülke var. Böyle bir yapının ne barışlı getirmesi ne de insanlığa umut getirmesi mümkün değil.

"Netanyahu Gazze kasabı olarak yargılanacak"

İsrail'in nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var mı? Var. Sorarsan yok diyorlar. Biz bunun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde, kesinlikle Gazze kasabı olarak yargılanacak.

Ayrıntılar gelecek...