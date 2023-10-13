Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! (CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

-Türkiye-Afrika İş ve Ekonominin 4. forumunda sizleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

-Ortak tarihimizin izlerine kıtanın her köşesinde rastlıyoruz. Bu köklü geçmişimize rağmen görüşmelerimizde bir ara fetret devri yaşadık. Kıtadaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde destekledik.

-2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde, Afrika'ya da öncelik verdik. İlk olarak 2003 yılında Afrika ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirme stratejisini uygulamaya koyduk. Afrikalı kardeşlerimizle yeniden kucaklaşırken, işbirliğimizi kazan kazan temelinde ilerletmeye çalıştık. Afrikalı kardeşlerimizle göz hizasında ilişki kurmaya ihtimam gösterdik. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir millet olarak Afrika halklarını bağrımıza bastık. Düzenlediğimiz 3 Afrika-Türkiye ortaklık zirvesi ile ciddiyetimizi ortaya koyduk.

"Afrika'nın benim gözümdeki yeri çok müstesnadır"

-Afrika Türk milletinin kalbinde olduğu kadar, ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir. Afrika'nın benim gözümdeki yeri çok müstesnadır. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim.

-Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık.

"85 buçuk milyar doları geçti"

Afrikalı işçinin Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşması bizim için gurur kaynağı. Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85 buçuk milyar doları geçti.

Savunma sanayi türkiyenin son yıllarda en büyük atılım yaptığı sektörler arasında. İHA'da dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Akıncı ile yakaladığımız ivmeyi kızıl elma ile bir üst lige taşıyoruz. Kendi gemisini geliştiren ve inşa edebilen 10 ülke arasındayız. Bu alandaki tecrübemizi Afrikalı kardeşlerimizle de paylaşmaya hazırız. Afrika coğrafyasının başarısını kendi başarımız olarak adlediyoruz. Afrika birliğinin G20 üyeliğine en başından beri destek verdik. Son G20'de Afrika birliğinin üye olmasını memnuniyetle karşıladık.

Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden beri barış için çalıştık, çalışıyoruz. Karadeniz girişimiyle gıda krizinin daha da derinleşmesinin önüne geçtik. 33 milyon tahılın boğazlarımızdan güvenle taşınmasını temin ettik.

tüm samimimi çabalarımıza rağmen Afrikalı kardeşlerimizin tahıldan arzu ettiğimiz miktarda faydalanamadığını biliyoruz. Bu konudaki rahatsızlığımızı çeşitli vesilelerle muhataplarımıza ilettik.

Karadeniz girişiminin uzatılmamasıyla bazı afrika ülkelerinin endişelerinin artığının farkındayız. sayın Putin ile bu kaygıların giderilmesi için neler yapabileceğimizi değerlendirdik, değerlendiriyoruz. İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor.

İsrail- Filistin çatışması: Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz

Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerini yaşarken israil ile filistin ile arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin, hastanelerin ve sivil yerleşimlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum.

"Buradan tüm dünyaya sesleniyorum"

Gazze'deki insanı durumu kötüleştiren ablukanın bölgeyi provokasyonlara açık hassas duruma getirdiği malum. buradan tüm dünyaya sesleniyorum, 365 bin kilometreye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir.

"İsrail yönetimi izin vermeli"

Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek, daha fazla gerilime ve acıya sebep olacak. İsrail yönetiminin refah kapısından insanı yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor.

Amerika ve İngiltere buraya uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan hakları evrensel beyannamesinde acaba bunlar var mı? Gazze'de şuan kadın, çocuk, anne hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor, ama biz dertliyiz, dertleniyoruz. Eğer beyannameye zerre kadar saygınız varsa o zaman kusura bakmasınlar herkesin buraya acaba ne gibi yardımlar gönderebiliriz bunları konuşması lazım.

Gazze'ye insanı yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Milyonlar insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken Filistinlilere yapılan insanı yardımları kesilmesi ise yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır.

Tüm tarafları aklı selimle hareket ederek önce ateş kesip sonra ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz.