Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti 8. olağan il kongremizin partimiz, milletimiz ve göz bebeğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"2028'den sonra yeni bir İstanbul inşa edeceğiz"

Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenecek Abdullah Özdemir kardeşime başarılar diliyorum. Abdullah Özdemir, çekirdekten yetişmiş, il teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. İlçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur.

Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2001'de partimizi nasıl kurduysa, 3 kasım 2002'de milletimizin desteğiyle nasıl yola çıktıysak, vesayet odaklarını, kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, milletin iradesini hedef alan alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engellemeleri nasıl kaldırdıysak, Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız.

"AK Parti bir erdemliler hareketidir"

Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Her bir mensubumuz, arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. Gönül ve kültür coğrafyamızda bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi ile birleştiren kardeşimiz bizim için değerlidir.

Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz. Bu hareketin neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Sevdanız için teşekkür ediyorum.

"Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem!"

Gelirken bilboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.

Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.

"Bahçeli'nin durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim"

Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.

"Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik"

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz. İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün 53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümüydü. Kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ettik. Değil üzerinden 2 yıl, 2 asır da geçse böylesi afeti unutmak mümkün değil. Sevdiklerini toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz. Rabbim kederli ailelere sabır versin. Ailelerimizi yalnız bırakmadık.

Ayrıntılar gelecek...