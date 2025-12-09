Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'senin dede neredeydi' diyen Özgür Özel'e yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in "CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" sözlerine yanıt verdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olduğuna dair belgeyi sanal medyadan paylaşmasını hatırlatan Erdoğan, "İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hakları cellatlarının ülkemize, milletimize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Gururla söylemek isterim ki Türkiye denilince akla sınırlarını korumakla kalmayıp artık barışı kuran ve diplomasiyi de şekillendiren bir ülke geliyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Bizim ne tarihimizde ne de kültür ve medeniyet kodlarımızda insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bize hak ve özgürlük dersi verenlerin hepsinden temiz bir sicile sahibiz. Tarihimizin hiçbir döneminde çiğ süt içmedik, şükür karnımız da ağrımıyor."

"Nerede bir zulüm varsa mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik duruyoruz."

"Ay yıldızlı al bayrağımız dünyanın dört bir yanında nazlı nazlı dalgalandıkça dost, soydaş ve kardeşlerimiz kendilerini daha bir emniyette hissediyor."

"Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhuriyetin kuruluş yıllarına değinerek "CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" sözlerine de yanıt veren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP Genel başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor; ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor. Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim tek parti zihniyetinin yanlış uygulamaları bir tarafa bırakılıp milletimizin tarihine, kültürüne ve inanç değerlerine bakıldığında beyannamede kayıtlı hakların bize hiç de yabancı olmadığı görülecektir. Her şeyden evvel eşrefi mahlukat olan insana saygı göstermek insan onurunu korumak onun yaratılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek bizim için medeniyetimizin tevarüs ettiğimiz ulvi değerlerdir."

"Senin dede neredeydi" polemiği

Geçtiğmiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Özgür Özel CHP geçmişine baksın, celladı orada görecektir." sözlerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "80-100 yıllık hatırlatmalar yaparak bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. ‘CHP yaptı.' Senin dede neredeydi?" diye yanıt vermişti.

AK Parti'den belgeli yanıt gelmişti

Özel'in "Deden neredeydi?" söylemine yanıt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’ten gelmişti. İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in Sarıkamış Harekâtı'nda şehit olduğunu gösteren belgeyi sanal medya hesabından paylaşmıştı. AK Partili İbiş, Erdoğan’ın dedesine ait künye kayıt belgesini, "Sayın Özel, Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı." diyerek kamuoyuna sunmuştu.