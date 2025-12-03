BIST 11.066
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3'üncü çeyreğinde de devam ettirmişti. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk.Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır.

"Suyu bulandırıp bulanık suda sazan avına çıkanların oyunlarına gelmeyeceğiz"

Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz.Suyu bulandırıp bulanık suda sazan avına çıkanların oyunlarına gelmeyeceğiz.

