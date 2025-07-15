Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndayız. FETÖ'cü hainler bu noktaya iki ayrı saldırı düzenledi. İlk saldırıda 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise 44 kardeşimiz burada şehit düştü.

Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu vatana aşk ile bağlı millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz birer cesaret abidesiydi. Onlar bu milletin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.

"EN AĞIR İHANETLERDEN BİRİNE UĞRADIK"

15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki en ağır ihanetlerden birine uğradık. 21. asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar, milli iradeye büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan hain sürüsünün saldırılarında 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak.

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