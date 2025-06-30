Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TİM 33 yıldır sadece bir çatı kuruluş olmanın ötesinde yön veren politika öneren bir vizyon merkezi haline geldi. Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverisiyle yazılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Tüm ihracatçılarımızı firmalarımızı zincirin tüm halkalarını tebrik ediyorum.

Bizler binlerce yıllık birikim ile yoğrulmuş bu topraklarda üreten ve dünyaya ulaştıran bir milletiz. Zorlukları aşarak buralara geldik. Her biriniz Türkiye'nin buralara ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız. Rabbim dayanışmanızı daim eylesin.

Henüz yolun başındayız. Daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah çalışarak üreterek satarak yeni pazarlar bularak Türkiye'nin hedeflediği yere gelmesini beraber sağlayacağız. İnsanlık tarihine damga vuran salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat tam anlamıyla tedavi edilemedi. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları belirsizlik ortamını derinleştiriyor.

Dengelerin kurulması istikrarın sağlanması fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Savaş baronlarının ekmeklerine yağ sürenlere rağmen oyunlara gelmedik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmanın dışında tutmayı başardık. 2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gösterdik.

Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıkları aza indirdik. Her türlü şoka rağmen program sarsılmadı. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. TL’ye güven yükseliyor. Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda 20’li rakamları görmeyi hedefliyoruz.

2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 18’e çıktı. 2025 senesinde de aynı ritimle devam ediyoruz.

Hizmet ihracatı tarafında ad oldukça iyiyiz. 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdık. 2025 yılı nisan ayıyla yıllıklandırılmış ihracatta 116,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Türkiye’nin ihracatındaki artış nitelik olarak da büyük değişim göstermektedir.

Türkiye’nin teknoloji yoğun ürünlerine olan yönelimin bir sonucu olarak gerçekleşti. İhracatımızı ülke sattına yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 32 ilimiz 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptı. Kadınların daha fazla katkı verdiğini görüyoruz. 2024Te kadınların katkısı 2013 yılına göre 2 kat arttı. Bu başarılara imza atan kadınları tebrik ediyorum.

Sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kuruyoruz. Toplam 24,7 milyar liralık kaynağı firmalarımızın emrine verdik. Jeopolitik gerilimlerin artması gibi faktörler ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamız gerektiğini bize hatırlatmıştır. Tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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