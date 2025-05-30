Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı: Gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faize dayalı ekonomik sistemi meşru göremeyeceğini belirterek, "Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor." dedi.

"Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar, çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır." diye kaydetti.

Erdoğan, "Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz." açıklamasını yaptı.

"Faizsiz ekonomiye olan özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"

Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceklerini sık sık ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Rantiyenin sesi olan muhalefet bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahil bu ülkenin hayrına dokunacak milli bir duruş sergileyemediler. Oysa insanlığı faize mahkum bırakan küresel sisteme itiraz etmek yerilecek değil takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, "Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor." diye konuştu.

“Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın” anlayışı

Ekonomi programını hedeflerine ulaşıncaya kadar uygulamaya kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti. Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde 3-5 ağacın taşınması bahanesi ile başlayan Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda çok farklı bir konumda olurdu. Gezi kalkışması ile başlayan 15 Temmuz ihaneti ile iyice şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını takip eden sokak terörü ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğinde. Ana muhalefet partisi genel başkanının millî markaları hedef gösteren, bununla da yetinmeyip Türkiye’yi yurt dışına şikâyet eden sorumsuz tavrı, aslında nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir.

Ülkemizde bütün umudunu Türkiye’nin ekonomik olarak tökezlemesine, Türk ekonomisinin yara almasına bağlamış köhne bir zihniyet var. Maalesef bu zihniyetin aktörleri, ellerine geçirdikleri her fırsatı Türkiye’ye taş atmak ve milletimizi sırtından hançerlemek için kullanmaktadır.

Dedikodular üzerinden siyaset yaptıklarını zannederek hem kendilerini komik duruma düşürüyorlar hem de kirli hatlarını ortaya çıkarıyorlar. Kendi seçmenleri bile bunların sorunları çözebileceğine inanmıyor.