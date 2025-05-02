Muhalefet dalga geçmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan son verileri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin her seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti." dedi. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektriğin bu yıl sonunda verileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin her seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız. Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhur ittifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkması ile enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz .Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz"

Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarına değinen Erdoğan, "2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz." dedi.

Somali'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları

Somali'de önümüzdeki aylarda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlanacağını aktaran Erdoğan şunları söyledi: "Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometkarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak." şeklinde konuştu.

"Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız"

Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldiklerini belirten Erdoğan, "Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. " diye konuştu.

"Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz"

Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlananacağını duyuran Erdoğan, "Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.