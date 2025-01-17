Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri, kültür şehri, ticaret ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Sadece bizim değil Milletimizin de gururu olan Kayseri, davasına ve partisine sahip çıkıyor. Sözlerimin hemen başında 31 Mart Seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan Kayserili kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Azmi ile, emeği ile hayır duaları ile Kayserili kardeşlerimiz bizden desteklerini esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk.

Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremiz hayırla vesile olsun. Bu kutlu bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri imparatorların gözdesidir. Dulkadiroğullarının otağıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezidir. Kayseri sanatın da zanaatın da siyasetin de iç içe olduğu bir şehirdir. Kayseri'den birlik, devlet kurucuları, devlet başkanları çıkar. Kayseri'den Mimar Sinanlar çıkar.

"BARİ TÜRK SİYASETİNİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEYİN"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne ciddiyet ne olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. En azından iktidarımıza gölge etmeyin. Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin.

"KARŞIMIZA DİKİLENLERİN AVUKATLĞINI ÜSTLENDİLER"

Suriye'de yeni bir döneme girildi. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi size ne Suriye'den dediler. Bize getirdikleri eleştirilerin hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. ABD'nin Suriye'de ne işi var demediler. İran'ın Rusya'nın Suriye'de ne işi var demediler. Teröristler Türkiye'yi tehdit ederken utanmadan bize mi saldıracak dediler. Kim dedi bunu: Ana muhalefet. Biz benzer cümleleri Libya'da Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sesimizi yükselttiğimizde de aynı tavra maruz kaldık.

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