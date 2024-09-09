Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren kiritk toplantıda ekonomi başta olmak üzere önemli konular ele alındı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. 22 yılda güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla çok önemli adımlar gerçekleştirdik. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesinden birisiyiz. Birçok başlıkta 22 yıl öncesine göre farklı bir noktadayız.

Teğmen krizi: Tahkikatı çok boyutlu şekilde sürdürüyoruz

Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediği hiçbir sözün kıymeti yoktur. Dün Tunceli Ovacık'ta şehit olan jandarmalarımızla bugün Gara bölgesinde şehit düşen üsteğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.