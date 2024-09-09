BIST 9.700
DOLAR 34,04
EURO 37,65
ALTIN 2.739,48
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren kiritk toplantıda ekonomi başta olmak üzere önemli konular ele alındı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. 22 yılda güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla çok önemli adımlar gerçekleştirdik. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesinden birisiyiz. Birçok başlıkta 22 yıl öncesine göre farklı bir noktadayız.

Teğmen krizi: Tahkikatı çok boyutlu şekilde sürdürüyoruz

Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediği hiçbir sözün kıymeti yoktur. Dün Tunceli Ovacık'ta şehit olan jandarmalarımızla bugün Gara bölgesinde şehit düşen üsteğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 

 

ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç kaza! Bisiklet sürücüsü beton mikserin altında kaldı!
Korkunç kaza! Bisiklet sürücüsü beton mikserin altında kaldı!
RTÜK Başkanı açıkladı: Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
RTÜK Başkanı açıkladı: Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
Amerika ve Çin film yapımcıları Beytullah Şentürk’ün peşinde
Amerika ve Çin film yapımcıları Beytullah Şentürk’ün peşinde
Bayraktar: Çevreye uyumlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretiyoruz
Bayraktar: Çevreye uyumlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretiyoruz
Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası
Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası
Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak
Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı