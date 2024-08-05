Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir.

Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi güç boşluğu var, ahlak ve vicdan kaybıyla karşı karşıyayız.

Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıt yok.

Batı İsrail'in suç ortağı

Batı, İsrail'in suç ortağı. Bu desteklerini gizleme gereksinimi duymadan katilleri avuçları şişinceye kadar alkışlayarak alenen gösteriyorlar. Burada şu ikazı açık açık yapmak zorundayım. Tarih kimin nerede durduğunu kaydetmektedir.

Günümüzün Hitler'i Netanyahu'nun yalanlarını ayakta alkışlayanlar, ellerine yapışan o kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek.

Kim ne derse desin, soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır.

"Netenyahu'yu şımartmıştır"

Hamas Büro Başkanı Haniye’nin Tahran’da şehit edilmesini. O korkunç görüntüler Filistin halkını derinden yaralamakla kalmamış, Netanyahu’yu şımartmıştır.

"Heniyye hiçbir zaman yüzündeki tebessümü kaybetmedi"

Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. Buradan bir kez daha Haniye’ye Allah’tan rahmet. Filistin halkına ve ailesine baş sağlığı diliyorum. 50-60’ı aşkın yakınları şehit oldu. Ama hiçbir zaman Haniye yüzündeki tebessümü kaybetmedi. Böyle bir insandı. Haniye’yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit dava adamı olduğunu çok çok iyi bilirdi. Kendisi aynı zamanda Filistin’in son seçilmiş başbakanıydı.

Bazıları bizim Haniye’ye gösterdiğimiz ilgiyi hazmedemedi. Biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektir. Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı buna göre atıyoruz.