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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ı  konuşmasından satır başları:

Antalya Diplomasi Forumu yükselişin işaretidir. Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yerel yönetimi de bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan  çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz. 

Antalya'nın dünya şehri vasfını her alanda güçlendirme sözümüzü yerine getireceğiz.

Sizler de takip ediyorsunuz CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine özel öğütler veriyor gerçek niyetinizi saklayın diyor konuşmayın ki tepki almayın diyor polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun gerçek yüzünüzü saklayın diyor kim bu CHP'nin Genel Başkanı. Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da milleti kandırın diyor. Ne yapsalar boş. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz niyetlerini biliyor. Hangi kılığa gireceklerini hangi yalana sarılacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel Başkanı başka yerlerde Dem ile demlendi. Sonra bizim DEM'le ittifakımız yok diyor. 

Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıklarını gerçek yüzlerini değil ciğerlerini biliyor. 

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