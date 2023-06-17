Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizlere yardımcı olmak adına gece gündüz koştuk, çalıştık. Yeni dönemde de beklemeden adımlarımızı attık ziyaretlerimize başladık. 21 yıl önce görece geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin şoku altındaydı.

2022 senesi ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Bu yıla güçlü giriş yaptık ancak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 50 bini aşkın can kaybımızın yanında 11 ilimizi de sarstı. Devasa yıkım karşısında süratle harekete geçtik. Deprem şehirlerimizdeki üretim çarklarının devam etmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağladık.

Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de günden günde azalıyor. Asrın felaketine rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor. Son 12 ayda ihracatımız 254.4 milyar dolara ulaştı.

Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Gelen öncü veriler büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomide sıkıntılara rağmen yakaladığımız ivmeyi kaybetmeyeceğiz. Enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile artık elimizi daha güçlü.

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. 2028 senesi içinde hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır. Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımız da çarpan etkisi yapmıştır. Türkiye'nin diplomatik temsil ağı genişledikçe ihracatı da yukarıya gitmiştir.

İstanbul Finans Merkezi yatırım çekme potansiyelimizi artıracaktır. Henüz istenen belirlenen hacme ulaşmış değiliz. İhracatçılarımızda eko sistemden istifade edeceğine inanıyorum.

Şehir hastanelerimizin devreye girmesi ile yabancı hasta sayımız katlanarak artıyor. Gerek hastanelerimiz gerek termal tesislerimiz ile 10 milyar dolarlık sağlık turizmine sahibiz. Lojistik ihracatında 40 milyar doları hedefliyoruz.