Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılıyor.

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Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasi ile tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük.

Biz de tahılı, meyvesi sebzesi, hayavanı başta olmak üzere toprağımıza sahip çıkmanın, ona işleyen çiftçilerimize destek olma peşindeyiz.

Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Tarım sektörü ve ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçilerimiz ile bu makinaları üretenleri ayrı tutmuyoruz.

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