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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkararak yeni dönemin kapılarını aralayacağız. Resmi rakamı aldım şuanda bu alanda 110 bin kişi var bu bir rekor. Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa...

-Dünya geçen asırda yaşadığı iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdi. Maşaları vasıtası ile bin yıllık önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenler olduğunu görüyoruz. 

-Şimdi dört şey söylüyorum. Bir ekonomi, iki diplomasi, üç terörle mücadele, dört terörle mücadelenin yanında hep birlikte taviz vermeden inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimizi gönüllerimizi açmak. Bizde ayrım var mı? Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onun öyle derdi yok o ne ensardan ne muhacirden anlar. Mazlumun kimliğine bakmıyoruz. 

-Önce kendi vatandaşlarımızı kendi şehirlerimizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz.

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