Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maşallah Çorum yine bugün bambaşka. Sevgili Çorumlular, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Dün meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tekrar Çorum'da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim.

Buradan bu coşkulu meydandan tüm Çorum'a, ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum.

2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size teşekkür ediyorum. O gün meydanlara sığmamıştık. Çorum bugün de destan yazıyor.

Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için sizlerle gurur duyuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum yine kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya çalışacaklar. Bu sevgi selini hafife alacaklar.

Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.

Çorum'a eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Sizin hayır dualarınız olduğu müddetçe bize duraklamak yok.

Ayrıntılar geliyor...