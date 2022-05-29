Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İSTANBUL'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı diken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- İstanbul'u fethinin 569. yıl dönümün kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul'un 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nden tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

"Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun"

- Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü ve Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak karşımıza çıkacaktır. Fetihler çağlar üstü olur, çağlar işte böyle açılır böyle kapanır. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır. Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki gençlerin günü kutlu olsun.

- Tıpkı Osmangazi gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde gözbebeği olan ve İstanbul'u fethetmiş olmasıyla kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un fethi sarsılmaz bir azmin ve kararlığının neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Fetih mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin nice asırları mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren gençlerimizden Allah razı olsun. İstanbul'u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür."

Ayrıntılar geliyor...