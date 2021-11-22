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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 hafta aranın ardından Külliye'de bir araya gelen Kabine, yoğun bir gündemi değerlendirdi. Toplantıda 2022 yılı asgari ücret artışıyla birlikte, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 50+1 çıkışı, ABD ile kritik temaslar, koronavirüsle ilgili son durum masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor;

Sözlerime cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum. 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Deprem anından itibaren Bakanlarımızla, AFAD'la Kızılay'la ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık.

İzmirlilere müjdeli haber

Yaşanan depremin ardından Elazığ'da 23 bin 677 konut, Malatya'da 6 bin 880 konut yaparak, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmeye başlamıştık. İzmir'de de aynı hızda konutlarımızı inşa ettik. Hazırlıkları tamamlayarak yıkılan evlerin yerine yeni konutların temellerini 22 Şubat'ta attık. Bayraklının 3 mahallesinde 7 ayrı bölgede bin 391 konut inşa ettik. İnşallah Cuma günü bu konut ve dükkanları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tuttuysak, İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

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