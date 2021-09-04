Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de "Salarha Tüneli Açılış Töreni"nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de "Salarha Tüneli Açılış Töreni"nde konuşuyor:

Rize'mizin hem şehir içi hem dağın ardı ile önü arasında ulaşımı temin edecek yaklaşık 3 km uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla yük ve insan trafiği fazlalaşacaktır. Bu tünelle trafiği şehir içinden alıp çevreyolu üzerinden arka tarafa veriyoruz. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli ve konforlu seyahat edebilecektir.

Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesiyle 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanları baştan sona yeniliyoruz. Aradan geçen 70 yılın ardından hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Bölgede bulunan 118 dükkanı, 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyeri ve ticaret merkezleri inşa ediyoruz. 308 milyon lira yatırım bedeli olan proje ile 455 araçlık otopark kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Deprem, sel ve toprak kayması bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir. Enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla yapıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını karşılayıp yıkılan yerleri yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde yaraları sarıyoruz. Yakında yeniden gelip çalışmaları yerinde göreceğim.

Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak kolları sıvadık. 378 afet konutu, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Konut sayısı 548'i bulmaktadır. Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de önemli kararlar aldık. Turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak için çeşitli atılımlar yapıyoruz.

18 hektarlık alanda 1252 konut inşa edecek bir projeyi başlatıyoruz, yakında ihalesine çıkılacak.

Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrimizin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edecek. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin konut kampanyalarından Rize'ye düşen paylarla ilgili çalışmalar sürüyor.

TOKİ vasıtasıyla 2797 konutu Rize'de tamamladık. Millet Bahçeleri projelerimizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Şehrimizin en önemli sembollerinden olan Ayder Yayla'sında yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz. Ayder'in atıksu, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yolları yenileniyor. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi Rize bıraktı. Biz de evlat ve torunlarımıza çok daha güzel, estetik bir Rize bırakmakta kararlıyız.