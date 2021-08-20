Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor:

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin konularda konuşuyor:

Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir.

Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göçmen oldu sözü tamamen yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir.

Öte yandan Suriye'den Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olmuştur. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Karadeniz'deki sel afetinde, öbür tarafta yangın afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmiyorum.