BIST 1.437
DOLAR 8,54
EURO 9,98
ALTIN 489,85
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor:

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin konularda konuşuyor:

Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir.

Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göçmen oldu sözü tamamen yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir. 

Öte yandan Suriye'den Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olmuştur. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik. 

Kılıçdaroğlu'na tepki

Karadeniz'deki sel afetinde, öbür tarafta yangın afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmiyorum. 

ÖNCEKİ HABERLER
Melih Gümüşbıçak ne dedi Mesut Özil sözleri tepki topladı
Melih Gümüşbıçak ne dedi Mesut Özil sözleri tepki topladı
Merkez Bankası alım satıma konu dövizlere Güney Kore wonu da ekledi
Merkez Bankası alım satıma konu dövizlere Güney Kore wonu da ekledi
Haliç Köprüsü çıkışında kaza! Kazaya neden olan araçtaki 2 kişi kaçtı
Haliç Köprüsü çıkışında kaza! Kazaya neden olan araçtaki 2 kişi kaçtı
Arsenal, Odegaard'ı 30 milyon sterline kadrosuna kattı
Arsenal, Odegaard'ı 30 milyon sterline kadrosuna kattı
Bakan Mahmut Özer'den yeni yüze yüze eğitim açıklaması: Okulda maske takılacak, girişler sınırlandırılacak
Bakan Mahmut Özer'den yeni yüze yüze eğitim açıklaması: Okulda maske takılacak, girişler sınırlandırılacak
Mesut Akusta kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi Şafak Özbir duyurdu
Mesut Akusta kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi Şafak Özbir duyurdu
Giresun'da eşi sürekli iş değiştirince dava açtı! Mahkemeden emsal karar
Giresun'da eşi sürekli iş değiştirince dava açtı! Mahkemeden emsal karar
Fatih Altaylı'dan Doğu Perinçek'i küplere bindirecek sözler! Ya yabancı güçlere çalıyor ya da...
Fatih Altaylı'dan Doğu Perinçek'i küplere bindirecek sözler! Ya yabancı güçlere çalıyor ya da...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Necmi İlhan: Ben olsam aşı olup, PCR zorunluluğundan kurtulurdum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Necmi İlhan: Ben olsam aşı olup, PCR zorunluluğundan kurtulurdum
Yunanistan halen yanıyor orman yangınları söndürülemedi
Yunanistan halen yanıyor orman yangınları söndürülemedi