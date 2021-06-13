Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareketi öncesi açıklamalar yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareketi öncesi açıklamarda bulunuyor:

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.

Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz.

Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz.

Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır.

Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor.

Biden ile birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım.

Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur.

Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır.

24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil.

(ABD'nin Afganistan'dan çekilme hazırlığı) Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye.

(ABD ile) Daha başka birçok savunma sanayisinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor.

Bizim bütün derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir.