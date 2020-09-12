BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşuyor

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor:

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir.

Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz.

Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çiller 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı
Velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmen olay oldu
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni HES genelgesi
2. el otomobil fiyatları durmak bilmiyor! 10 güne kadar yeniden zam geliyor
Muharrem İnce: Yılbaşında her şey ortaya çıkacak Türkiye hareketlenecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de patlattığı dinamit sonu oldu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye burada olmasa başımıza gelecekler belli
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Mütercimler'e sert tepki bize düşmanlık eden müptezeller
Adnan Serter kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin jürisi nereli?
Yorumlar