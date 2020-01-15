HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşma yapıyor.

(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.

Halkımızla asla aramıza bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara sıkıntılara talip olduğunu bilmelidir.

CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan için Brezilya iddiası! İki kulübe önerildi
100 Bin Sosyal Konut başvurusunda son gün! Fiyatlar ve başvuru şartları
Ruhani Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti: Onlar da tehlikede
Abdullah Gül eski danışmanı Ahmet Takan'ın yeni parti ile ilgili iddiasını yalanladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki duyurdu: Son rötuşlar yapılıyor
'Eşi kuaförü mühürletti' iddiasına İlgezdi'den tepki: Yemin ederim boşardım
ÖNCEKİ HABERLER
Ogenyi Onazi Denizlispor'da
Türkçe-Edebiyat dersi 2 olan belge alabilir mi?
Magnus Carlsen satranç tarihine geçti
Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray
Ligde ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TOKİ 3+1 ödeme planı 2020 kaç para kaç taksitle ödenecek?
Yorumlar