Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama cuma günü bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güneş paneli fabrikasının açılışında konuştu. Cuma günü bir müjde vereceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'de yen bir dönem açılacak" dedi.

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Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve bin 400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisin ülkeyi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inandığını söyleyen Erdoğan, 'Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin innovasyon ve AR-GE faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor." dedi.

Bu yatırımla 2 milyon vatandaşın enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar’daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız."

Salgın kontrol altında

Koronavirüs salgınına değinen Erdoğan, dünyada yatırımlar dururken Türkiye'nin özgün bir yol izlediğini belirterek, "Son zamanlarda vaka sayılarında artış gözlense de salgın kontrol altında" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tek derdi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir

Türkiye'nin ekonomide salgın öncesi ivmesini yakaladığını hatırlatan Erdoğan, sözü muhalefet partilerine getirdi:

"Üretime ve yatırıma devam edececeğiz, bizim işimiz muhalefete aldırmadan yatırımlara devam etmektir. CHP'nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden teslim etmektir. Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur."

"Özellikle “Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz

"Türkiye’nin doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.

Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir. Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz.

Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz. Yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Maalesef birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık.

Özellikle tek parti CHP’sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak biz çekiyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyeti olmuştur."

Cuma günü bir müjde vereceğiz

Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz.

Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum.