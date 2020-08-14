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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar, Oruç Reis ve BAE için bomba açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili flaş mesajlar verdi. Erdoğan " Ayın 23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek" dedi. Erdoğan ayrıca, Filistin konusunda İsrail ile anlaşmaya varan BAE için 'Abu Dabi elçisini geri çekebiliriz' açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı

uma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemdeki Doğu Akdeniz gerilimi ve BAE İsrail anlaşması ile ilgili bomba mesajlar verdi. Erdoğan ayrıca okulların açılması ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamaların öne çıkanlar şöyle;

Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir.

Merkel görüşmesi

"Sayın Şansöyle Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel ile de görüştük.

Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur. Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız."

Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. Süratle muhataplarınla konuş gerekli adımlar atılsın.

BAE'ye tepki: Büyükelçiyi geri çekebiliriz

Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri bakanıma talimatı verdik. 

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