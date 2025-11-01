BIST 10.972
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli mesajlar verdi. "Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, DEM Parti ile görüşmeye ilişkin "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu. "Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil"

 İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. 

İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Afet Yönetim Merkezi'nin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek.

Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge

Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. "(Terör örgütünün silah bırakması) İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. 

DEM Parti'yle görüşme

İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız.

Terörsüz Türkiye

Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.

