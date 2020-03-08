Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şehitlerimizin yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Toprak baktığınızda arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. Şehitlerimizin Cennetteki mekanlarının âli olmasının Rabbimden niyaz ediyorum.

Bugün kadın meselesi enine-boyuna konuşulacak, tartışılacaktır. Bizim kadına bakışımız çok nettir. İlk insandan beri, insanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkarırsanız çıkarın geriye insanlıktan eser kalmaz.

Yürekleri yakan trajedi karşısında gerçekten üzüntülüyüz

Nerede kadınlara, yeni doğan kız çocuklarına bir aşağılama varsa orada helak vakti yakın demektir. Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz.Bizim inancımızın da kültürümüzün de özünde ayrımcılık yoktur. Nasıl her insanın farklı özellikleri, kabiliyetleri varsa aynı durum erkekle kadın arasında ve kadınların arasında mevcuttur. Tarih boyunca olduğu gibi bugünde çeşitli yöntemlerle insanın insana yaptığı çeşitli zulümlere şahit oluyoruz. Ezilen, horlanan, dövülen, hatta öldürülen milyonlarca insanın yürekleri yakan trajedisi karşısında gerçekten üzüntülüyüz.

İnsanlığından şüphe ediyorum

Sınırımızda yaşayan Suriyelilerin önemli bölümünü kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bizim yüreklerimiz dağlanırken insanlık buna karşı maalesef sessiz kalıyor. Avrupa'ya gitmek umuduyla kara ve deniz sınırına yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve yavruları çekmiyor mu? O botları Yunan askerleri şişlemek suretiyle Ege'nin azgın dalgalarına bırakırken anneler orada mücadele vermiyor mu? Batı bunların karşısında ne yapıyor? Batı'nın bütün bunlar karşısında acaba yüreği yanıyor mu? Hayır. Sesi çıkıyor mu? Hayır. Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın, kalbi titremeyenin insanlığından şüphe etmek gerekir, ben şüphe ediyorum."

Yunanistan sen de kapıları aç

Bunlarda vicdan yok, insaf yok. Ey Yunanistan, bu insanlar senden gelip geçecek ve Avrupa'nın başka ülkesine gidecek, neden rahatsız oluyorsun? Biz size dedik, böyle giderse kapıları açacağız dedik, siz inanmadınız. Ey Yunanistan, sen de kapılarını aç. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Bu işin başka bir çıkışı yok. Adil yük paylaşımı diyorsak, biz de bu adil yük paylaşımına ortak arıyoruz. Bizde hala 3,5 milyon mülteci, kapımıza dayanan 1,5 milyon mülteci var. Hamd olsun şimdi ateşkes imzaladık. Ümit ediyorum ki, bu böyle kalır.

Hakla beraberiz

İsrail de aynısını yapıyor. O anneleri yerlerde nasıl sürüklediğini görmüyor muyuz? Ama ne diyorlar: İsrail'e bu kadar sizler ifadelerde bulunursanız ilişkiler noktasında hayra alamet olmaz diyorlar. Biz şu anda hakla beraberiz, batılla değil. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Kadın bedenini metalaştıranın, 8 Mart'ı da aynı amaçla kullanmasındaki ironiyi ben sizlerin değerlendirmesine bırakıyorum."