Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına cevap

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gündemde yer edinen "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiası soruldu. Erdoğan bu iddiayı "Bize gelen böyle bir haber yok" sözleriyle yalanladı.

ABD, Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a götürdü. Olayın yankıları sürerken Maduro'ya operasyon öncesi Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Parti grubu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD basını tarafından ortaya atılan iddia için "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

ABD'li senatör doğrulamıştı

ABD basınında yer alan iddia büyük ses getirirken, Senatör Lindsay Graham söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Trump ile aynı uçakta seyahat eden senatör "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerine yer vermişti.

Trump kafasını sallayarak onaylamıştı

ABD'li Senatör Graham'ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump'ın Maduro iddiasını kafasını sallayarak doğruladığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

