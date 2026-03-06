BIST 12.858
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ana gündem İran savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni, ikili ilişkileri geliştirme hedefiyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda ileriye taşıma vurgusu yaptı. Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri takip ettiği ve istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Diplomasi zemininin güçlendirilmesi ve uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

NATO müttefiklerinin savunma sanayii iş birliğini artırmasının önemi ifade edildi.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti."

