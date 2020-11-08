Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'nde son dakika önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde partililere hitap ediyor. Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Şuşa kentini işgalden kurtarmasını tebrik ederek başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir." dedi. Kocaeli İl Kongresi'de konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle...

- Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.

- 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.

- Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.

- Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz.

- AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

- Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.

- Hiçbir sıfat, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz.

- Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız.