Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kavga ve Suriyeli çıkışı: Geri gönderemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacılar konusunda "Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz." dedi. Hayat pahalılığının farkında olduklarını söyleyen Erdoğan bu durumun geçici olduğunun altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edeceğiz" çıkışına tepki göstererek "Milletin başına bela olmaya geliyorlar izin vermeyeceğiz" dedi.

Muhalefetteki isimlerin Suriyelileri geri göndermeyle ilgili sözlerine ilişkin kendilerinin asla geri itmeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen duyan gerek Suriyeli gerek Iraklı Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar. Onlar ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevi yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

-İlk işareti 2008 küresel finans kriziyle başlayan salgınla yeni bir merhaleye ulaşan bu sarsıntı Ukrayna'aki savaşla birlikte güvenlik boyutu da eklendi.

-Kimi küresel dengesizliklerden ekonomik tuzaklardan dalgalanmalara rağmen milletimizin refah düzeyini yükselttik. Şimdi bu emeklerin mücadelelerin altyapının asıl meyvesini toplayacağımız büyük Türkiye inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. Bu seçim Ak Parti için Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir.

Bu adamın neyden haberi var ki?

-Muhalefet tarafının tek taahhüdü 20 yıl öncesine getirmektir. Kılıçdaroğlu yeni bir hedef ortaya koydu. Kılıçdaroğlu kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın bizimle eleştirilerine bakıyor hak ettiği cevabı veriyoruz. Bu zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Dün çıkmış Erdoğan Suriye meselesini BM'de gündeme getirdi mi diye soruyor. Bu zat anlaşılan o ki hiçbir BM toplantısını takip etmiyor. Yine çıkmış Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla konuşmuyor diyor. Yüzlerce görüşme yaptığımızdan bize verilen sözlerin tutulmadığından haberi yok. Bu adamın neyden haberi var ki?

-Bu adamı Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle yürüdüğünü çadır kurduğunu görürsünüz. Bütün teröristlerin cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. Bu tür bir insandan yalandan başka ne beklenir? Bu zatın dünkü hezeyanlarına parti sözcümüz gerekli cevabı verdi.

'Kavga etmeye geliyorum' tartışması

-Bu zatın geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği "Kavga etmeye geliyorum" sözü ve "Ya bana katılın ya önümden çekilin" meydan okumasını farklı yere koyuyorum. Kavga elbette siyasette vardır. Bu FETÖ'cüler kaldığımız yeri bombalamadılar mı, korumalarımızı şehit etmediler mi? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde onbinler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmişti. Bu böyle ürkek korkak biridir. Utanmadan haberim olsaydı ben de beklerdim demişti. Sen de öyle bir yürek ciğer yok ya! Kavga ettik diyor. Biz ettik biz sen edemezsin.

Bela olmaya geliyorlar

-Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor? Milletle, hak ve kazanımla kavga etmeye geliyor. Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmine geri döndürmek zulmü yoksulluğu sefaleti hortlatmaya geliyor. Milletin başına bela olmaya geliyorlar. Kurdukları masa daha seçimleri görmeden sallanmaya başladı. Vitrin için alıyorlar. Siz rozet takarsınız sonra söker alırsınız. Kimi sığınmacılar üzerinden nefret suçu işliyor.

-Ülkemizde muhacir olan bu insanları ne Bay Kemal'in sözüyle ne yandaşlarının sözüyle geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bizde muhacirlik var ensarlık var. Ölümden ölüm beğen, diyenlerin kovduğu bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarrufuyla geri dönmek isteyen varsa zaten dönecektir. Ama biz Boraltan Köprüsü olduğu gibi silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal bunu böyle bilesin.

-Boraltan Köprüsü'nde kardeşlerimiz "Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de siz öldürseydiniz," demişlerdir. bunların farkı var mı? Aynı zihniyet. Şimdi de aynısını yapıyor. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen duyan gerek Suriyeli gerek Iraklı Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar. Onlar ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevi yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.