Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib operasyonuyla ilgili son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcilerine konuştu. Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları açınca da telefon üstüne telefon ediyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Sivil Toplum Örgütü temsilcilerini Beştepe'de kabul etti. Erdoğan kabulde STK temsilcilerine hitap etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır.

- Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi de telefon üstüne telefon ediyorlar

- Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı. Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.

- Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

- 15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız.

- Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum.

Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim askeri

- Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok.

- Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

- Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirmek

- Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde.

- Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.