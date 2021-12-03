BIST 1.911
DOLAR 13,73
EURO 15,55
ALTIN 785,02
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güldal Akşit'in ailesine baş sağlığı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güldal Akşit'in ailesine baş sağlığı

AK Parti'nin kurucu üyesi Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşit'in ailesine baş sağlığında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı"na katıldı.  Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBBM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

Erdoğan programda yaptığı konuşmasının başında, "Bugün vefat eden partimizin kurucularında, milletvekili, bakan, genel başkan yardımcısı, kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. 

Erdoğan, "Çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamızın içinde çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder ömür son buluyor. Son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle cemaliyle onurlandırsın. Tüm ailesine eşim, camiamız adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
AK Parti'nin kurucu üyesi eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan TÜİK'e tepki! 'Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!'
Temel Karamollaoğlu'ndan TÜİK'e tepki! 'Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar Engelliler için yeni hakları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar Engelliler için yeni hakları duyurdu
31 Aralık tatil mi? 2022 resmi takvimi tatil günleri
31 Aralık tatil mi? 2022 resmi takvimi tatil günleri
BBP lideri Mustafa Destici'den asgari ücret 4 bin 500 lira olsun önerisi
BBP lideri Mustafa Destici'den asgari ücret 4 bin 500 lira olsun önerisi
Çin Afrika sömürgeciliğinde farklı bir yöntem seçti borçlandırıp tek tek el koyuyorlar
Çin Afrika sömürgeciliğinde farklı bir yöntem seçti borçlandırıp tek tek el koyuyorlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil
Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle arasındaki çatışmalar büyüyor
Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle arasındaki çatışmalar büyüyor
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin iyileştirmeyle ilgili teklif ertelendi
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin iyileştirmeyle ilgili teklif ertelendi
Musa Orhan'a verilen ceza tepki çekti! İpek Er'e tecavüzden yargılanıyordu jandarmadan ihraç edilmişti
Musa Orhan'a verilen ceza tepki çekti! İpek Er'e tecavüzden yargılanıyordu jandarmadan ihraç edilmişti
Rize'de 80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Mehmetçik'e çorap örüyor
Rize'de 80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Mehmetçik'e çorap örüyor