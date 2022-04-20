Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski AK Partililere çağrı yaptığı konuşmasında Millet İttifakı için "Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları:

-Sözlerimin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu saldırıda şehit olan infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

-Ramazan, helalleşme, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları da giderme vesilesidir. AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı, önemine mütenasip şekilde ihya etmenin gayret içindeyiz. İftar buluşmalarımızla, esnaf ziyaretlerimizle, sahur programlarımızla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz.

-Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Tek muhattabımız da milletimizdir.

Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği

-AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. Yeni bir heyecanla azimle yola revan oluyoruz. Kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan her bir ferde ulaşmayı hedefliyoruz.

Altılı masanın tek derdi birbirine ayar vermek

-Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin, millete ve memlekete hizmet olmadığını ortaya çıkarmıştır. Çocuklar ve kadınlar ölürken tüm dünya yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin, 6+1 masanın tek derdi birbirlerine ayar vermek. Geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunun, hangi kirliği pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor.

Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir.

-Ülkemizin geleceğine damgayı beraber vuralım ülkemizi 2053 ve 2073 vizyonuna beraber taşıyalım. Gelin ahdimizi tazeleyim. Kalplerimizi birbirimize kenetleyelim.

-Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır kapımız herkese açıktır.

İsrail ile ilişkiler: Bu devleti görmezden gelemeyiz

-Son yıllarda ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırılarla geçiriyoruz. İsrail'den hangi düzeyde olursa olsun görüştüğümüz her yetkiliye görüşlerimizi aktardık

-Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulüme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir. Coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açık. Ancak bu demek değil ki, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında kutsallarımıza yönelik saldırılara, işgallere göz yumacağız. Asla. Biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adım başka, Kudüs davamız başkadır.

Pençe Kilit Operasyonu

-Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü tarafından işgal altındaki bölgeleri temizlemeye yönelik harekata bir yenisini ekledi. Hava ve kara harekatı ile kapsamlı operasyon başlatıldı. Şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Pençe Kilit adı verilen harekatla amacımız, hem Irak topraklarını terör örgütü tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almamızdır.

-Komşularımızın güven ve huzur içinde yaşayabilmeleri için her çabayı gösteriyoruz. Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de aynı noktaya gayret ediyoruz. 40 yıllık terörle mücadelemizde komşularımızdan kendi sınırlarındaki terörin üstesinden kendilerinin gelmelerini bekledik. İçerde ne yaparsak yapalım terörün kökünü kazıyamadık. Bataklık kuruyamadığı için sivrisinekler çoğaldı. Terör örgütlerini artık ülkede eylem yapamaz hale getirdik. Sızmaları ve kaçışları engelledik. Doğu'ya doğru yürüttüğümüz operasyonlar bu amaçlıdır.