Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "(İzmir'deki saldırı) Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi.Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek." dedi.