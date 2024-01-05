Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar!  Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar. Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle...

- TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor.

Asgari ücret mesajı

- Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

- Türkiye kaliteli büyümeye devam ediyor.

- Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir.

- İşçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek, ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız.

- 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz.

- Tam bağımsız Türkiye ülkümüz, sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor.

- 85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum.

- Son dönemde milli bekamızın teminatı kardeşliğimize saldırıların yoğunlaştırıldığını görüyoruz.

MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanlarına ağır darbeler indiriyor

MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanları ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırılmıyor. Eski Türkiye'ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması tabidir.

-Kullanım ömrü bitmiş küf kokan eski tartışmaları piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir.

"Milletin arasına nifak duvarları örülmesine seyirci kalmayacağız"

-İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletin arasına nifak duvarları örülmesine seyirci kalmayacağız. 28 şubat döneminden çok iyi hatırladığımız zehirli, toksik ve tehlikeli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor. Kim bunlara odun taşıyor, kutuplaşma yapıyorsa biliniz ki milletin iyiliğini kesinlikle istemiyor demektir. Mücadelenin zorluğu ve bölgenin durumu ortadayken bizim bu yapay tartışmalara harcayacak tek bir saniyemiz bile olamaz.

Ayrıntılar geliyor...