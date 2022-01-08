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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ve çevresinin yapabileceği işler değil' dedi.

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Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek.

- Ülkemizde demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan, yüksek hızlı demiryolu yapımını başlatan biz olduk. Ülkemizin demiryolu ağını 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarını inşa ettik. Mevcut demiryollarımızın seviyesini artırdık.

- Londra'dan kalkan tren, Marmara'yı geçerek Anadolu'ya gidebilmektedir. Marmaray'ı kim yaptı? Biz yaptık biz. Biz iş üretiriz. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ve çevresinin yapabileceği işler değil. Onlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını değiştirirler. Bunu da törenle yaparlar.

- Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, Türkiye'yi demiryolu taşımacılığını merkez konuma getirmeye kararlıyız.

- Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun altından kalkamayacağımız yük yoktur. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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