Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, "Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Kasım'a kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım sektörümüz hamdolsun dimdik ayakta, Türkiye önüne çıkan zorluklara rağmen yürüyüşüne devam etmekte, kutlu yürüyüşümüzü hiçbir güç engelleyemeyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Yıllarca beraber yol yürüdükleri, üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını itiraf etmeye başladılar. Lafa gelince Kuvay-i Milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi direniyor, bizi sıkıştırmaları için ricada bulunuyor" dedi.

Erdoğan, "(İBB soruşturması) Heybedeki irili ufaklı turplar, ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları bizzat kendi arkadaşları tarafından ortaya çıkartılıyor. Zehirli bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor." dedi.

Erdoğan, "2 yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça 'Allah bu milletin yüzüne bakmış' diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize 2025 yılında toplam 84 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak. 1 Temmuz'da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine, hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak." dedi.