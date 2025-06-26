Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de 1930 konut ve iş yeri anahtar teslim töreninde konuşuyor...

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Bizde sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Tamamlanan eserlerinin açılışını yapıyoruz, yeni eserlerimizin temellerini atıyoruz.

35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor.

Tozkoparan Mahallesinde 768 konutu 30'u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine mimarından proje yöneticisine bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yeni yuvalarında sağlıkla oturmalarını diliyorum.

İnşallah 2027'nin yaz ayların toplan 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine mimarından proje yöneticisine bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yeni yuvalarında sağlıkla oturmalarını diliyorum.

7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Tam 23 yıldır durmadan dinlenmeden yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürü, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan varlıklardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz, nesilleri ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi kalkınmayı arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız.

6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.

İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.

Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Fatih'te, Bağcılar'da, Pendik ve 39 ilçede gerçekleştirdiğimiz projeler tarih yazdık. İstanbul'da 9 bin 923 konutun dönüşünü tamamladık.

İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki tutarlarımız güncelledik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz destek tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkardık. Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık.

Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.

Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.

Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla yeşil alanlarıyla camileri okullarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi vatandaşlarımıza buluşturduk.

Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Bunu kim yapıt, CHP. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.

Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Bunu kim yapıt, CHP. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.

Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla kaybımız oldu.

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