Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depreminde atılan mesajlara sert tepki

5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor. Ama asıl görev siz medya çalışanlarına düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- "Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor. Ama asıl görev siz medya çalışanlarına düşüyor."

"Bunları sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz" - "Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği dönemde içindeki kini kusanlar var. Bunları sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz."

- "Sosyal medya kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın ortasına düştü. Bireysel ve kurumsal olarak iyi ve ahlaklı iş yapanları desteklemeliyiz. Karanlık yüzler ifşa edilmeli. Ülke olarak küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var."

- "Birileri hala Suriye'de Doğu Akdeniz'de Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor."

- "Yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur etmek isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile bugünü anlayabilmemiz mümkün değildir."

- "Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturma çabaları olduğunu biliyoruz."

Kudüs resti: "Bu bir işgal projesidir"

- "Terör örgütlerine destek verenler zalim rejimler halkına saldırırken görmezden geliyor. Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. MGK bildirisinde de özellikle buna değindik. Kudüs satılık değildir. Kimse, 'Bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."