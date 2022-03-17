Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Her seçim önemlidir hayatidir ve belirleyicidir. Ama 2023 seçimleri ülkemizin kaderi bakımından yol ayrımını ifade edecektir.

-Çanakkale Zaferi'nin taçlandığı bölgede bu eseri ortaya koymak... Şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Avrupa'dan Asya'ya Asya'dan Avrupa'ya geçecek yatırımı gerçekleştirdik. Bize nasip oldu. Yarın hep birlikte orada buluşacağız.

-Milletimiz elindekinin kıymetini biliyor oynanan oyunu görüyor. Yavuz Selim Köprüsünü yaptık ona takıldılar Osmangazi yaptık ona takıldılar. Akılları bu tür şeyleri almıyor. Bunlarla beraber İstanbul-İzmir arası 3 saat 15 dakikaya indirdik hafızaları almadı almaz.

-Ey ana muhalefet ordu Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık haberiniz var mı? Rize Artvin orada da havalimanımız bitiyor açışını yapacağız haberiniz var mı?

-Döviz kurundaki faizlerdeki dalgalanmalar, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir. Fiyatlar şunlar bunlar sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz tüm yatırımları yaparken biz özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz yap işlet devretle yapıyoruz ama bunu akılları almıyor. Öğren de gel. Bu yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp sonrada ihale ile bunun bedelini devlet olarak ödüyoruz.

-Şehir hastanelerimize kulp takmaya başladılar boşuna uğraşmayın. Bak sizin de eliniz ayağınız oraya düşer.

-Yatırım ve eserin olmadığı ilimiz yok. Sizde ilinizdeki bu eserleri halkımla vatandaşımla paylaşacaksınız. Biz milletimizi seviyoruz inanıyoruz partimize de güveniyoruz. Bu kadronun gücünden eminiz mesele bunları halkımıza anlatacağız.

-Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Muhalefet eser ve hizmet merkezli tartışmalardan kaçıyor. Bizim üzerine gitmemiz gereken yer burasıdır.

-Şuan üniversitemizin olmadığı il yok. Hatırlayın ne dediler 'ne gerek var'... Arkadaşlar almıyor, kavramıyor. Bizde ayrım yok batıda ne varsa doğuda da güneydoğu da da o olacak dedik. Biz sözümüzde durduk. Bazıları saf saf soruyor 'ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Asla ayrım diye bir şey yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının bunlar bizim kardeşlerimiz.

-Adalette hakim ve savcı sayısını 2,5 kat yardımcı personel sayısını 3 kat artırarak milletimizin hizmete erişimini kolaylaştırdık.

-Ne yapacakları bile inandırıcı değil. Yapsınlar da görelim. Ellerimde büyükşehir belediyeleri var buralarda ne yapıyorlar görelim. Lafla olmuyor. Sel afeti olduğu zaman bunların belediyelerinin olduğu yerleri gördük.

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