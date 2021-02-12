Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, AK Parti Adana-Ankara-Erzurum-İstanbul-Konya-Malatya-Mardin-Sakarya-Şanlıurfa-Trabzon-Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.

- Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit oldu. Türkiye bu süreci hem sağlık sisteminin altyapısının gücü, hem de milli birlik ve beraberlikle en az sıkıntıyla geçiriyor. Çoğu gençlerden oluşan sağlıkçılarımız fedakarca çalıştılar, öğretmenlerimiz evlatlarımıza uzaktan eğitim yoluyla sahip çıktılar. Vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verdiler. Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma geçit vermediler.