Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Word Forum'a videomesajla hitap etti. Son yıllarda sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşması ile sorunlar yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Suç işleyenin yanına kalan bir düzenin adı özgürlük olamaz. Türkiye olarak yaşanan haksızlıkları dile getiriyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Word Forum'a videomesajla hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Korona derin izler bırakıyor. Birçok alanla köklü değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Medyada da bu böyle... Hayattaki her şey gibi teknoloji de hayatı kolaylaştırmak için vardır. Denetimin olmadığı hukukun dışında alan olarak algıladığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Son yıllarda sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşması ile sorunlar yaşanıyor.

"Suç işleyenin yanına kalan özgürlük olamaz"

Suç işleyenin yanına kalan bir düzenin adı özgürlük olamaz. Türkiye olarak yaşanan haksızlıkları dile getiriyoruz. Geçen aylarda yürürlüğe giren sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik.

Temennimiz kendilerini hukukun dışında gören kurumların ülkemizin çabalarına destek vermesidir. Türkiye vatandaşının hukukunu korumaya sürdürecektir.

"İğrenç manşetleri söylemeye gerek duymuyorum"

Türkiye'nin uluslararası başarıları, dış dünyada hakkaniyetli şekilde yer almıyor. Başarılarımız çarpıtılarak aktarılıyor. Suriye'de yüzbinlerde sivilin kanını döken terör örgütü mensupları batının kapaklarını süslemiştir. Fransız polisinin orantısız müdahalelerinden bahsetmediler. Sokak ortasında katledilen çocuklar sözde bağımsız medya da yer almıyor. Her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri söyleme gereği duymuyorum. Bizi asıl üzen kutsallarımıza yönelik saldırılardır. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler bir arada yaşama iradesini zehirlemektedir.